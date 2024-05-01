CHP’li vekil eşine daire başkanlığı Başkandan baldız kızına müdürlük

CHP, yerel seçimlerde kazandığı belediyelerde, eş dost ve akrabalara 'ballı koltuk' dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Bursa'da, milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala, Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanlığı'na atandı. Balıkesir'de ise Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ın baldızının kızı, istisnai memurluk kadrosu sayılan Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Bilecik ve Denizli gibi birçok ilde de aynı manzaralar yaşanıyor. AK Partili Belediyeleri liyakatsizlikle suçlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin ardından yaptığı ilk grup toplantısında, "Biz bu belediyeleri, birileri gibi, eş, dost ve çocuklarımızı işe sokmak için değil, temiz ve dürüst yönetmek için aldık" demişti. Ancak seçimlerin hemen ardından CHP'li belediyelerin ilk işi, eş, dost ve akrabaları belediyelere doldurmak oldu.