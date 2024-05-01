İlahi okuyan çocuğa çirkin hakaret

İstanbul Kadıköy'de Türk- Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, 6 yaşındaki kızı Fulya ile birlikte bir kadının sözlü tacizine uğradı. Önceki gün yaşanan olayda ilahi okuyan 6 yaşındaki kızın yanına gelen bir kadın, imalı ve alaycı bir ifadeyle 'Bunları size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı?' dedi. Kadının tacizine karşılık araya giren Kutay ise "Ben öğretiyorum" yanıtını verdi. Tavrını sürdüren kadının "El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" şeklinde karşılık vermesi üzerine polisi arayan Kutay, polis gelene kadar cep telefonu kamerasıyla kayıtta kaldı.Şüpheli M.G.'yi Kutay'ın polise şikâyet etmesi sonrasında ise işlemler için her iki taraf da karakola götürüldü ve her ikisi de birbirinden şikâyetçi oldu. Emekli hemşire olduğu öğrenilen M.G. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama - Hakaret" suçlarından, Kutay hakkında ise "Hakaret" suçundan adli işlem başlatılırken, dosyaları adliyeye gönderilen Kutay ve M.G. adli makamlarca karakoldan serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşarak yaşananları anlatan Kutay, "Elimde üç çanta, kucağımda Fulya, evine kadar takip ettik; polis geldi, şikâyette bulunduk. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında 6 yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin" dedi.