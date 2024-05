Karadeniz’de doğalgazdan sonra petrol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" sözünü şiar edinerek, Türkiye'nin dört bir yanında karada ve denizde petrol ve doğalgaz aradıklarını söyledi. Karadeniz'de Romanya sınırında Göktepe-1 kuyusunu kazdıklarını ve mayıs ayı içerisinde aynı bölgede bir kuyu daha kazacaklarını belirten Bayraktar, haziran ayı içerisinde ise Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde petrol emaresi bulunan kuyuyu kazmayı planladıklarını açıkladı. Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında petrol olduğu düşünülen alanlar için de bir takvim hazırlığında olduklarını kaydeden Bayraktar, karada ise Kör Kandil ve Beytüşşebap'ta keşif kuyuları kazılacağını duyurdu. SABAH Kahvaltı Buluşmaları'nın konuğu olan Bakan Bayraktar, karada ve denizde yürütülen petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmeye devam edilmesi planlanan enerji desteklerine ilişkin gündemdeki pek çok soruya yanıt verdi.Karadeniz gazında pazar günü itibarıyla üretimde günlük 4.5 milyon metreküpe ulaştık ve böylece bir rekor geldi. Mayıs ayı içerisinde 5 milyon metreküpe, 2025'in ilk çeyreğinde ise 10 milyon metreküplük üretime ulaşmayı amaçlıyoruz. 10 milyon metreküpe geldiğimiz gün yaklaşık 4 milyon hanenin doğalgazının tamamı Karadeniz gazıyla karşılanacak. Bu da toplam hane sayısının 5'te biri demek. Üretim kapasitesini artırmak için bir yüzer platform aldık ve Singapur'da yenileme çalışmaları sürüyor. Platformun yılbaşına kadar ülkemize gelmesini amaçlıyoruz ve devreye alınmasıyla üretim 10 milyon metreküp daha artırılacak. Fakat bize oradaki kapasite yetmiyor daha fazla gaz bulmamız ve yeni keşiflere imza atmamız gerekiyor.Çünkü o bölgenin çok daha fazla bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Sakarya Gaz Sahası 10 bin km'lik bir alan ve bunun 2 bin 500 kilometrekaresinde tarama yaptık. Geri kalan 7 bin 500 kilometrekare alanda ne var diye bakıyoruz. Sondaja ihtiyacımız var. Yeni kuyu kazmak lazım. Göktepe-1 kuyusunu kazdık. Burası yaklaşık Sakarya Gaz Sahası'nın 45 kilometre kuzeybatısında, Romanya ile olan münhasır ekonomik bölge sınırımıza yakın bir noktada. O civarda şimdi mayıs ayında bir kuyu daha kazacağız. Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde karaya yakın bölgede, yani karadan 100 kilometre deniz uzaklığında petrol emareli olduğunu düşündüğümüz kuyuyu da haziran civarlarında kazmayı planlıyoruz. Kuyumuzun ismini belirledik. Bir taraftan yeni keşifler gelebilir, bir taraftan da üretime devam ediyoruz. Sinop, Trabzon, Rize açıklarında da petrol aramak için belirlediğimiz lokasyonlar var, onlara hangi takvimde gidebiliriz ona çalışıyoruz.: Gabar'daki petrol üretimine ağırlık verdik. Yıl sonuna kadar günlük 100 bin varil üretimi görmek istiyoruz. Van, Hakkâri, Şırnak sınırında da çalışmalarımız var. Van Çatak'ta Kör Kandil denilen alanda, Gabar'ın biraz kuzeybatısında Beytüşşebap'ta tespit ettiğimiz yeni kuyular var. Bunlarla alakalı da keşif kuyuları kazacağız.Boru hatları ve LNG anlaşmalarımızda artık yüzde 70-80'ini uzun dönemli, geri kalan kısmını ise spot piyasadan temin edecek bir yapılanmaya gidiyoruz. Exxon ile konuşmamızda ABD ile bugüne kadar hep spot bazlı çalıştık. Yani ucuz LNG vardı, kışa girerken çıkarken gaz aldık. Şimdi 5-10 yıllık sürede alacağımız LNG'yi kontrata bağlayabiliriz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük çerçevede bir anlaşma konuşuyoruz, daha düşük çapta da olabilir. Rusya, Azerbaycan ve İran'la da görüşmelerimiz sürüyor.Saros Körfezi'nde ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Güneş ve rüzgârda yıllık 5 bin megavatlık bir kurulu güç hedefimiz var. Şu anda altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz, denizlerimizdeki rüzgâr ölçümlerini yapıyoruz, ondan sonra da kendimize bir yol seçeceğiz. Bu dönemde inşallah böyle bir projenin temelini de atar, devreye girdiği günü de görürüz.Somali'de bu sene deniz yetki alanında sismik araştırma yapmak istiyoruz. Orada petrol emareli olduğunu düşündüğümüz sahalar var. Uygunluğuna göre bir sismik gemimizi oraya göndereceğiz. Sismiğin sonucuna göre sondaj kararı gelebilir. Bugüne kadar Somali'de yapılmış bir şey değil, bizim açımızdan da önemli olacak. Libya tarafında da hem karada hem de denizde ilgilendiğimiz sahalar var. Karada bir sahada anlaşma imzaları atılmak üzere, orada Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve İtalya var ortaklarımız arasında. Saha belli ve son aşamaya gelmiş durumda, inşallah yakında anons edeceğiz. Denizde ilgilendiğimiz bir başka saha daha var, orada da görüşmelerimiz devam ediyor. Belki orada yine yanımıza uluslararası bir ortak alacağız.Doğalgaz ve elektrikteki desteklerimiz devam edecek. Ancak yeni dönemde yalnızca ihtiyaç sahibi grupları destekleyeceğiz. Çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Merkez Bankası ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Çalışma tamamlandığında bazı tartışmalar illaki olacak. 'Şu grup desteğin içerisinde olmalıydı, olmamalıydı' gibi, ama inanıyorum ki doğru yapıyı kuracağız.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörü bir yılda devreye alıp elektrik üretmemiz lazım. İnşaat yüzde 95 tamam. Sinop'ta planladığımız NGS'ye Rusya ve Güney Kore'nin ciddi ilgisi var. Sinop'ta Ruslarla Türk şirketlerinin de ortak olacağı bir modeli konuşuyoruz. Trakya'ya nükleer santralde Çin istekli. Belli bir noktadayız. Hedef önümüzdeki birkaç ayda bunu hükümetlerarası anlaşmaya dönüştürmek. Çin ziyaretimde anlaşmanın içeriğini imza altına alabiliriz. Küçük modüler reaktör için İngiltere merkezli Rolls-Royce şirketi ve ABD'li birkaç şirketle daha görüşüyoruz.ve Erbil arasında petrol satışı anlaşmazlğı var. Erbil 'Bu benim bölgemden çıkıyor, benim ihraç etmem lazım' diyor. Bağdat 'Hayır bu Irak'ın petrolüdür, bizim satmamız gerekiyor' diyor. Bu anlaşmazlık devam ettiği için burada bir petrol akışı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Irak ziyaretinde de bu hattan petrol akışı için teknik çabanın ötesinde her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etti. Hattın Kalkınma Yolu kapsamında güneye kadar uzanmasını ve Irak için önemli bir alternatif olmasını istiyoruz. 1.4 milyon varil günlük kapasiteye sahip iki boru hattı bizim tarafta şu an işleyebilecek durumda. Burayı Basra'ya kadar uzanan bir enerji yoluna döndürebileceğimizi söylüyoruz. Ziyaretimizde Cumhurbaşkanımız da ilgili muhataplarına 'Biz hazırız, bekliyoruz" mesajını verdi.Teknolojianlamında bir ortaklığa ihtiyacımız varsa ki olabilir bununla alakalı çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdik. Çin ile görüşmelerimiz var. Eti Maden Genel Müdürümüzü geçen hafta Avustralya'ya gönderdik, yani alternatiflerimiz var. NTE'ler bu dönemin en önemli konulardan biri olacak. Stratejik anlamı ve ekonomik değeri çok büyük olacak.