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Giriş Tarihi: 1.5.2024 11:30

Taksim’e izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahale… Şişli’de 32 gözaltı var…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde sloganlar atarak Şişli’den Taksim’e doğru izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve müdahale edilen iki farklı gruptan 32 kişi gözaltına alındı. İstanbul Polisi mesaisine sabah 05.00’te başlarken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’nden Taksim Meydanı, Beşiktaş ve Şişli başta olmak üzere önemli noktalar ile alanları ve müdahaleleri canlı olarak izledi.

Emir SOMER Emir SOMER
Taksim’e izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahale… Şişli’de 32 gözaltı var…

İstanbul Emniyeti; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesaiye sabah 05.00'te başladı. Görev yazılan 42 bin 434 polis, sabah saat 05.00'te görev noktalarındaydı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabahın erken saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden Taksim Meydanı, Beşiktaş ve Şişli başta olmak üzere önemli noktalar ile alanları ve müdahaleleri canlı olarak izledi.

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen 12 kişilik bir gruba müdahale edildi. Sloganlar atarak Şişli'den Taksim'e doğru izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polisler tarafından müdahale edilen iki farklı gruptan toplam 32 kişi gözaltına alındı.

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Taksim’e izinsiz yürümek isteyen gruplara müdahale… Şişli’de 32 gözaltı var…
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