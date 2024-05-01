Türkiye’den “Filistin için adalet” adımı: Ankara, UAD’de soykırım davasına müdahil olacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nın(UAD) yargı yetkisini kabul etmiyor. Ankara, ancak rızası olan durumlarda ve belirlenen konularla sınırlı olmak kaydıyla bu yetkiyi tanıyor. Olağan şartlarda Türkiye'nin, UAD davalarına otomatik olarak katılması mümkün olmuyor. UAD'nin yargı yetkisini tanımayan ülkelerin UAD'de açılan bir davaya müdahil olmasının ise çeşitli hukuki yolları bulunuyor.