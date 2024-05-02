Balkondan düşüp ölen kızı için feryat etti

"SAVCININ YANINA SÜREKLİ BABA GÖTÜRÜYOR"

SABAH, olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Yaşamını yitiren Ece K. A'nın annesi Cemile Ayfer Gürsel (55) SABAH'a yaptığı açıklamada torunun babasının yanında olduğunu, tehdit edildiğini, bu nedenle çelişkili ifadeler verdiğini iddia etti. Gürsel, olayın detaylarını torununun kendisine anlattığını ileri sürerek "Torunum bana 'Annemi babam dövdü, yatak odasına kilitledi, anahtarı aldı, gitti. Yaralı bir şekilde odada bıraktı. Geç vakit babam geldi. Kilitli odadan çıkardı. Annemden kanlar akıyordu. Mutfağa götürdü. 'Sen git yat' dedi. Ben yatmadım. Sonra babam mutfaktan 'Düştü düştü düştü şeklinde bağırarak çıktı' şeklinde anlatmıştı. Ama bana anlattığını savcıya torunum anlatamıyor. Savcılığa gidip bana anlattıklarını anlattım. Savcı torunumdan üçüncü ifadesini aldı ama yine torunum tam söyleyemiyor. Çünkü savcının yanına torunumu sürekli baba götürüyor. Çocuk da yarım yamalak anlatıyor. Gördüğünü anlatmış ama tam anlatamamış. Ece öldükten bir ay sonra torunlarımı gördüm. Sonra çocuklardan uzaklaştırma verdiler" dedi.

"ŞİMDİ BU ÇOCUK SAVCILIĞA NASIL KONUŞACAK? DEVLET KORUMA ALTINA ALSIN"

Savcılığa ifade vermeye götürenin babası Erol A. olduğunu ve bu nedenle savcıya torununun doğru düzen ifade veremediğini ileri süren Gürsel, kızının ölümünden mesul tuttuğu Erol A.'nın yanında 3 torunun bulunduğunu, iki yıldır vasilik davasının sürdüğünü ama bir türlü babalarının yanından çocuklarının alınmadığını ve babalarının uyuşturucu madde kullandığına dair rapor olduğunu ve velayetin onda olmaması gerektiğini söyledi.