Boğaziçili öğrenciler Filistin için eylem yapan ABD’li öğrencilere destek verip gıyabi cenaze namazı kıldı

Boğaziçi Üniversitesinin Güney Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde "Katil İsrail", "Filistine özgürlük" Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılı dövizlerle Filistin bayrağının renklerinin olduğu balonlar taşıdı. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan etkinlikte Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri okundu.

Bildiriyi okuyan öğrencilerden Mustafa Ocak, Filistin'de İsrail'in senelerdir gerçekleştirdiği zulmün, 7 Ekim 2023'ten beri dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen artarak devam ettiğini söyledi.

İsrail'in 35 binden fazla insanı vahşice katlettiğini ifade eden Ocak, "İsrail, güvenli bölge olarak isimlendirdiği ve 1,5 milyondan fazla insanın mecburi olarak göç ettiği Refah bölgesine, ABD desteği ile yeni bir katliam planlamaktadır." dedi.

Mustafa Ocak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Bugün de burada, ABD'de, siyonist rejimin zulmüne gösterdikleri tepki sebebiyle şiddete maruz kalan öğrenci ve akademisyenlere desteğimizi göstermek için toplandık. Yaşanan soykırıma ve soykırımın destekçilerine karşı protestolarında öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak, bu insani ve vicdani başkaldırıya biz de katılıyoruz. Filistin'in izzetli halkına karşı işlenen insanlık suçunun bir an önce son bulmasını ve siyonist zalimlerin cezalandırılmasını yüce Allah'tan diliyoruz." diye konuştu.

Bildirinin ardından aralarında ABD'li Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Stephen Voss'unda bulunduğu akademisyenlerden birisi de konuşma yaptı. Stephen Voss öğrencilere, "ABD'de başlayan öğrenci hareketleri çok önemli . Öğrenciler ile öğretmenlerin birlikte dayanışması ile dünyanın değişeceğine inanıyorum" dedi. Açıklamaların ardından İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılan gruptakiler dua etti.

ABD'li öğrencilere destek vermek amacıyla Boğaziçi'li öğrencilerin tertip ettiği protestoya destek verdiklerini belirten İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Metin Başbay, "Dünyanın her tarafında İsrail'e karşı tepki gelmesi bizi mutlu ediyor. Öğrencilerin girişimi ile yapılan bu eyleme bizde akademisyenler olarak destek verdik. ABD'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilerin yanlarındayız. Süper güçlerin desteğiyle katliam yapan ülkeleri protesto etmek için buradayız" dedi. Felsefe bölümü öğretim Üyesi Kenan Tekin ise, "ABD'de gösteri yapan ve bundan dolayı cezalandırılmaya çalışan öğrencilerin akademisyenler olarak yanlarındayız. Bu dünya vicdanını acıtan katliam durduruluncaya kadar eylemler devam edecek.

Basın açıklamasının yapıldığı meydandaki çimlerin Filistin bayrağı rengindeki küçük bayraklarla donatıldığı etkinliğe, Anadolu Gençlik Derneği Boğaziçi Üniversitesi teşkilatı da destek verdi.