Erzurum’da üniversite öğrencilerinden Filistin eylemlerine destek

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine destek vermek için toplandı.

Üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler adına basın bildirisini, Genç Vizyon Kulübü Başkanı Oğuzhan Öztürk Türkçe, Kulüp Başkan Yardımcısı Zehra Fırat ise İngilizce okudu. Öztürk, okuduğu basın bildirisinde 1948 yılından bu güne milyonlarca masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve 7 Ekim 2023 itibariyle insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını ifade etti.

Gazze'de 209 günde 35 bin insanın İsrail tarafından soykırım gerçekleştirdiğini ifade eden Öztürk, uluslararası örgütlerin ise yaşananlara karşı sessiz kalmakla suçladı.

81 İLDE BULUNAN TÜM ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananların uluslararası platformlara taşındığını ve dünyanın birçok yerinde protestoların başladığını ifade eden Öztürk, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Filistin eylemlerinde yaşananlara karşı da tepki gösterdi.

Öztürk, "Gazzelierin çığlıklarına kulak veren ABD'nin George Washington Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, tekbirler getirerek, Türkçe ve İngilizce İsrail aleyhine sloganlar atarak ellerinde Türk ve Fİlistin bayrakları, pankartlar ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

ÜNLÜ RESİMLER GAZZE'DE YAŞANANLARA UYARLANDI

Üniversite kampüs alanında ayrıca bazı ağaçlara Filistin bayrakları asılarak, boykot çağrısında bulunuldu. Üniversitelilerin bir araya geldikleri alanda, Filistin için kermes satışları da yapılırken, dünyaca ünlü resimlerin Gazze'de yaşananlara uyarlanarak değiştirilen resimlerde sergilendi.