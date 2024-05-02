İETT otobüsü dehşet saçtı

İstanbul'da toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin bakımsız araçları sefere çıkarması, vatandaşların mal ve can güvenliğini tehdit ediyor.Dün de Kartal'da olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesi üzerinde saat 05.20 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsü knotrolden çıkarak, önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Otobüs, park halindeki bir otomobil ile ağaca çarptıktan sonra kaldırımı aşarak markete girdi.Kaza sonrası elektrik direğinden kopan tellerin üzerine düşmesi sonucu İETT otobüsünde yangın çıktı. Hafif yaralanan otobüs şoförü kendisini arka kapıdan dışarı atarken, otobüste yolcu olmaması ise olası bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önemli aldı.Kazaya karışan İETT otobüsü çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kazada, marketin dış kapısı ve camları hasar gördü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.