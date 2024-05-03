Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Gazze' mesajı: Üniversitelerimizde vicdan eylemlerini ayakta tutan herkesi tebrik ediyoruz
Giriş Tarihi: 3.5.2024 16:42

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Gazze' mesajı: Üniversitelerimizde vicdan eylemlerini ayakta tutan herkesi tebrik ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dünyanın her yerinde gençler başta üniversiteler olmak üzere tüm meydanlarda Netanyahu hükümetinin Gazze’ye dönük soykırımını ve zalimane eylemlerini protesto ediyorlar." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Gazze’ mesajı: Üniversitelerimizde vicdan eylemlerini ayakta tutan herkesi tebrik ediyoruz

Katil İsrail, Filistinlilere ölüm yağdırırken; dünya halkları ise soykırıma tepki gösteriyor. Ülkedeki vatandaşlarının aksine Batı yönetimi ise Siyonistlere 'Açık Destek' veriyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise son günlerde üniversitelerde yaşanan protestolara dikkat çekerek, "Dünyanın her yerinde gençler başta üniversiteler olmak üzere tüm meydanlarda Netanyahu hükümetinin Gazze'ye dönük soykırımını ve zalimane eylemlerini protesto ediyorlar. " açıklamasında bulundu.

Sözcü Çelik, "Partimizin gençlik teşkilatları bu soylu eylemlere üniversitelerde ve tüm meydanlarda destek veriyor. Gençlik teşkilatımızı ve üniversitelerimizde bu vicdan eylemlerini ayakta tutan herkesi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Gazze' mesajı: Üniversitelerimizde vicdan eylemlerini ayakta tutan herkesi tebrik ediyoruz
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