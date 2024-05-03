Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel’i ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'ya gerçekleştirdikleri ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile bir araya geldik. Kıbrıs meselesinde hâlihazırda bulunduğumuz aşamayı güçlü kardeşlik bağlarımız çerçevesinde ele alarak, önümüzdeki döneme yönelik öngörülerimiz ve önceliklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına reva gördüğü haksız, hukuksuz, insanlık dışı izolasyona rağmen KKTC'nin kalkınması amacıyla yürüttüğümüz ortak çalışmaları değerlendirdik" İfadelerine yer verdi.

'TÜM ÇALIŞMALAR KKTC'NİN İSTİKBALİ İÇİN'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na yönelik çalışmaların, KKTC hükümetiyle işbirliği halinde aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yakında imzalayacağımız 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na yönelik çalışmalarımızı da KKTC hükümetiyle işbirliği halinde aralıksız sürdürüyoruz. 'KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme ve Donmuş-Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde, KKTC'de üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton, orta vadede 40 bin tonu hedefleyen bir soğuk hava deposunun inşa edilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzaladık. Bu Mutabakat Zaptıyla KKTC ekonomisinin can damarlarından biri olan narenciye sektörüne verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Hayata geçecek proje ile narenciye sektöründe var olan depolama kapasitesi artacak ve sektörün mevsimsel olumsuz etkilerden en az etkilenmesi sağlanacaktır. Mutabakat zaptını imzaladığımız bu projenin KKTC'li üreticilere hayırlı olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesinde işbirliği sağlayacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmalar ve projeler KKTC'nin istikbali ve refahı içindir. Bu doğrultuda hız kesmeden, elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz" dedi.