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Giriş Tarihi: 3.5.2024 17:36

Diyanetten Sözcü’nün "makam aracı" haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi’nde, “Diyanet Başkanı Erbaş’ın bir makam aracı da Suudi Arabistan’da çıktı” başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Gazete hakkında hukuki yollara başvurulmuştur” denildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Diyanetten Sözcü’nün makam aracı haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bugün Sözcü Gazetesi'nde 'Diyanet Başkanı Erbaş'ın bir makam aracı da Suudi Arabistan'da çıktı' başlığıyla verilen haber gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı gibi herhangi bir makam aracı da yoktur. Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Diyanetten Sözcü’nün "makam aracı" haberine yalanlama
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