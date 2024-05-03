Erdoğan ve Özel’den anayasa buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. AK Parti Genel Merkezi, 8 yıl aradan sonra ilk kez bir CHP Genel Başkanı'nı ağırladı. Erdoğan, görüşmeden 10 dakika önce genel merkeze geldi. Özel ise saat 16.02'de binaya giriş yaptı. Özel'e protokol, görüşme düzeni ile devamında not tutulması açısından emekli büyükelçi ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Özel'i kapıda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Barkın Kayaoğlu karşıladı. Erdoğan, Özel'i 8'nci katta, asansörün önünde karşıladı. Selamlaşmanın ardından Erdoğan, 'Buyurun' diyerek Özel'i odaya davet etti. Görüşmenin ana gündem maddesi, yeni sivil anayasa oldu. CHP de anayasa dışında, kendi belirlediği 8 ana başlıktan oluşan gündem maddelerini iletti. Saat 16.07'de başlayan görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü.Erdoğan, 31 Mart seçimlerindeki performansından ötürü Özel'i tebrik etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel'in TBMM'ye gelerek sergilediği duruş da görüşmede gündeme geldi. Özel, hiçbir zaman 15 Temmuz'un tiyatro olduğunu düşünmediğini ifade etti. Görüşme için AK Parti Genel Merkezi'nde randevu verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu da kaydeden Özel, Erdoğan'ın ev sahipliğine teşekkür etti. Erdoğan, Özel'e Rize çayı ve Rize balı ile fincan takımı hediye etti. Özel de Erdoğan'a Paşabahçe'nin 'Gururla' serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. Ayrıca Manisa'da katıldığı Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden aldığı mesir macunu getirdi. Öte yandan görüşmenin yapıldığı odada 2 Türk bayrağı ve 2 AK Parti bayrağı yer aldı. Türk bayraklarının birinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunurken, Erdoğan'ın solundaki koltuğun boş olmasının protokol düzeninden kaynaklandığı öğrenildi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmeye ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." Erdoğan, en son 10 Temmuz 2006'da dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal'ı CHP'nin yeni genel merkezinde ziyaret etmişti. Görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirten CHP lideri Özel de "Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim" dedi. Özel'in, Erdoğan'ın iade-i ziyaret gerçekleştirecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.