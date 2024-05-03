Firari Erk Acarer gizli tanığı yayına aldı: Acarer 15 Temmuz için yönlendirme sorular sordu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında örgütün 2 numarası olarak gözaltına alınan Serdar Sertçelik tutuksuz yargılanmak üzere elektronik kelepçeyle serbest bırakılmıştı. Sertçelik, elektronik kelepçeyle adli kontrol altındayken Ece Ronay ile gittiği restoranda tabancayla vurulmuştu. Yaralanan Sertçelik tekrar gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra da yasa dışı yollardan yurtdışına firar etti. Halen aranan Sertçelik kendisi gibi firari olarak aranan sözde gazeteci Erk Acarer'in sosyal medyadaki yayınına katıldı.

KENDİ İFŞA ETTİ

Serdar Sertçelik Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında M7 koduyla gizli tanık yapıldığını, silahla yaralandığında elektronik kelepçesinin olmasına rağmen emniyetin kendisini idare ettiğini, evinden çıktığını söyledi. Serdar Sertçelik Organize Suçlardan Sorumlu İl Emniyet Müdürü M.Ç.'nin yardımcısı ile Şube Müdür yardımcısı Ş. ile U. isimli komiserin kendisinden tanımadığı isimleri suçlamasını istediklerini ve ifadesinin içeriğinin kendileri tarafından hazırlandığını söyledi. Savcılıkta gizli tanık olarak ifade vermesi gerekirken, emniyette ifadenin hazırlandığını öne süren ifadeyi kabul etmediği takdirde tüm suçu üzerine yıkacaklarını anlatan Sertçelik, operasyon öncesi Kıbrısta olduğu dönemde Organize Suçlardan Sorumlu İl Emniyet Müdürü M.Ç.'nin kendisini arayarak "Senlik bir şey yok, zaten yurtdışındasın, gel teslim ol. Birkaç tane soru yönelteceğim, bu sorulara doğru cevap vermeni istiyorum" dediğini söyledi. Sertçelik, Ankara'ya geldiğinde ters kelepçe ile alındığını, bu süreçte kandırıldığını anladığını, kendisine baskı yaptıklarını anlattı. Sertçelik ifadesi alınmak için organize şubede görevli komiser U., müdür yardımcısı Ş. ile 3 tane organize şubede görevli tecrübeli polis memurunun kendisine "Bu dosyadan kurtuluşun yok, ömür boyunca cezaevinden çıkamayacaksın, kardeşini de tutuklarız" dediklerini söyledi. Sertçelik gizli tanık olması karşılığında dosyadan kurtulabileceğini söylediklerini, bunun üzerine kendisinin de gizli tanık olmayı kabul ettiğini dile getirdi. Komiser Y., müdür yardımcısı Ş. ve 3 polisin ifadesini aldığını söyleyen Serçelik, "Görmediği duymadığım hiç yaşamadığım olaylar vardı. Kendileri isim isim bu ismi koyalım, bu olay böyle olmuş mudur olmuştur diye benim baskılarla tehditlerle hiçbir şekilde irademin altında olmayan 19 sayfalık gizli tanık ifadesi oluşturdular" dedi.

ACARER'İN 15 TEMMUZ SORULARINA "YALAN SÖYLEYEMEM" DEDİ

Yayın sırasında Erk Acarer ısrarla Serdar Sertçelik'ten kendilerini silah dağıtıldığını söylemesini isteyerek yönlendirme yaptı. Sertçelik ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrasında sokağa indik. 15 Temmuz'da TRT nin önüne gittik" dedi. Erk Acarer ısrarla Ayhan Bora Kaplan'ın önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kardeşi Sadık Soylu tarafından çağrıldığını sorması üzerine "Ben Ayhan Bora'nın yanındaydım. Aradığını ne duydum ne gördüm. Ben burada gerçekleri söylemek istiyorum. Olmayan bir şeyi anlatamam. Bana silah veren olmadı, kendi ruhsatsız tabancam yanımdaydı" dedi.

BASKI GÖRÜNTÜLERİNİ, KONUŞMALARI YAYINLAYACAĞIM

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı M.Ç.'nin Sedat Şahin suç örgütüne yönelik 2005 yılında yapılan operasyonda firari Şahin ile görüşme yaptığının tapelerinin bulunduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bunu 23 Mayıs 2005 tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirildiğini belirten Sertçelik, "Emniyet müdür yardımcısı telefon dinlemelerine yakalanmış, firari olarak aranan Sedat Şahin'e kaçak tarihi eser satılması için aracı olmuştur. Bu tapeleri de yayınlayacağım" dedi. Sertçelik, ayrıca kendisinin önceki ve mevcut görev yapan bazı bakanlar ve Ak Partili isimler hakkında ifade vermesi için arandığını belirterek "bunların da hepsi delilli. Benden ne istediklerinin ses kayıtları ve görüntülü görüşme kayıtları var. Bunları yayınlayacağım" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Sedat Şahin'e yönelik yaptığı operasyondaki dinlenen telefon görüşmelerinde şu an Ankara Emniyet Müdür yardımcılığı yapan M.Ç. ile o dönem firari olarak aranan Sedat Şahin arasındaki telefon tapelerinin Sedat Şahin'e de gözaltına alındığında ifadesinde soru olarak yöneltildiği öğrenildi.