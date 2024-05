Hayat cinci Serkan’a güzel

Almanya'da kendisini medyum olarak tanıtarak işkadını Nurcan B.'yi, "Sendi ölüm büyüsü var. Kocan seni aldatıyor" gibi söylemlerle 6 yılda 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün olaydan sonra kaçtığı Türkiye'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkan Serkan Ö.'nün, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine döndüğü, akrabalarına da "Almanya'da temizlik şirketim var. Yatırım için geldim" dediği öğrenildi. İddiaya göre Nurcan B.'den aldığı paralarla çocukluk arkadaşı fırıncı Tekin A. ile birlikte bir inşaat şirketi kuran Serkan Ö., arsalar alarak inşaat yapmaya başladı. Kendisine ve ortağına lüks spor otomobiller de alan Serkan Ö.'nün, Antalya'da 5 yıldızlı tatiller yaptığı görüldü.Çocukluk arkadaşlarından M.D. "Serkan'ın bu konulara merakı çocukluktan geliyor. Çünkü annesi Ünye'de çok meşhur bir falcı. O yüzden duyduğumuzda çok şaşırmadık. Tekin ise kendi halinde bir esnaftı. Bir araya geldiler ve hızla yükseldiler. Lüks otomobillere binmeye, şatafatlı hayatlar sürmeye başladılar" dedi.Sabah'ın haberinin ardından Serkan Ö. hakkında Almanya'da Amtsgericht Yerel Mahkemesi'ne onlarca mağdurun başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Nurcan B.'ye bir polis memurunun fotoğrafını gönderen Serkan Ö.'nün daha sonra özel numaradan arayarak " Türkiye'de polis de, savcı da benim. Seni ve aileni mahvederim. Şikâyetini geri çekeceksin" dediği iddia edildi.Dolandırılan Nurcan B., yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Serkan Ö.nün ilk olarak falına bakıp, "Sende ve ailende büyü var. Sana kurşun dökeyim" dediğini anlatan Nurcan B. şunları söyledi: "Bunun üzerine evime çağırdımHer şey o gün başladıEşiyle beraber gelip kurşun döktüler. Bu sırada suyun içerisinden bir muska çıkarıp, 'Sen ve ailen bununla nasıl yaşadınız. Yakında eşin ölecek, oğlun da bir trafik kazası geçirip sakat kalacak. Benim bunu bir an önce durdurmam gerek. İran'a gidip bu büyüyü bozmam gerekdedi. Kendimi bir anda, 'Asla inanmam' dediğim şeylerin içinde buldum. Her geldiğinde bir su içiriyordu. İçtikçe kendimden geçiyordum. Anlattıklarıyla kafamı karıştırıyordu. Etkisi altına girdiğimi hissediyordum. Çünkü çok gerçekçi şeyler anlatıyordu. Kimseye söyleme diyordu. Söyleyemiyordum. Her seansta birkaç bin euro'mu alıyordu. 'Ailenden birileri öldürülecek' diyerek yıllarca paramı aldı.Kimi zaman eşimle, kimi zaman torunumla, kimi zaman çocuklarımla beni tehdit ediyordu. Her geldiğinde farklı bir büyü yapıldığını söylüyordu. 'İyi ki hayatındayım. Onlar durmadan seninle uğraşıyor. Her büyüyü bozduğumda yeni bir büyü yapıyorlar. Bütün bunlar masraf. Anka kuşu olup uçacaksınız. Senin hayatın da, ölümün de artık benim elimde' diyordu.6 yılda 5 milyon euro'ya yakın paramı almıştı. Boynumdaki altın zinciri bile, 'Bunda büyü var. Acil çıkar gömeceğim" diyerek aldı. Sonra eşine takmış. Son dönemde suları içmeyince mantıklı düşünmeye başladım. Beni ve ailemi öldürmekle tehdit etmeye başlayınca yaşadıklarımı aileme aktardım. Bana ve aileme çok çektirdi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." SABAH, Serkan Ö.'nün eşi Süreyya Ö.'ye (47), avukatı Gönül Kurt aracılığıyla uluştı. Süreyya Ö., "Eşim Nurcan Hanım'la görüşüyordu. Ben yalnızca tanıştıkları gün yanındaydım. Serkan Bey banka kartlarını alır, bütün alışverişi kendisi yapardı. Hesabımıza ne kadar para girip çıktığını bilmiyordum. Benim yaşanan olaydan haberim olmadı" dedi. Son duruşmaya katılmayan Süreyya Ö., nerede olduğu sorusunu ise cevaplamadı.SABAH, Serkan Ö.'nün eşi Süreyya Ö.'ye (47), avukatı Gönül Kurt aracılığıyla uluştı. Süreyya Ö., "Eşim Nurcan Hanım'la görüşüyordu. Ben yalnızca tanıştıkları gün yanındaydım. Serkan Bey banka kartlarını alır, bütün alışverişi kendisi yapardı. Hesabımıza ne kadar para girip çıktığını bilmiyordum. Benim yaşanan olaydan haberim olmadı" dedi. Son duruşmaya katılmayan Süreyya Ö., nerede olduğu sorusunu ise cevaplamadı.