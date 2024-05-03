İsrail’le ticaret tamamen durdu

Türkiye, İsrail'le ticareti, tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurdu. Ticaret Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi: "Türkiye, 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtladı. Bu kararda, İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene ve insani yardım akışına izin verinceye kadar tedbirlerin yürürlükte kalacağı vurgulandı. Buna rağmen İsrail saldırgan tutumunu sürdürdü. Bu itibarla, devlet düzeyindeki tedbirlerin ikinci aşamasına geçilerek, ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduruldu."