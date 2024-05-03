İzmir’de ‘garson’ operasyonu: 30 gözaltı

İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Emniyet Mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık garsondan ele geçirilen dijitallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock içeriklerinde geçen ve yine haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç Emniyet Mensubu 27 şüpheli belirlendi. Ayrıca haklarında örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 şüpheli tespit edildi. İsimleri belirlenen toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

34 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İzmir merkez, Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve Dikili ilçelerinde şüphelileri yakalamak için 34 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.