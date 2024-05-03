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Giriş Tarihi: 3.5.2024 09:47

Mersin'de Jandarma'nın PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK terör örgütünün propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de Jandarma’nın PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülerek soruşturmaya başlanıldı.

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Mersin'de Jandarma'nın PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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