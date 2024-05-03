Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Yaşar toprağa verildi

Erzurum Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 22'nci Jandarma Trafik Tim Komutanı olarak görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, Pasinler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına vekalet ederken 3 Temmuz 2023 tarihinde Taşağıl Mahallesinde aileler arasında meydana gelen kavga olayına müdahale esnasında yaralanmıştı. Tedavi süreci devam eden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, yaralanmasına bağlı beyinde su toplaması rahatsızlığı nedeniyle 24 Nisan 2024 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatırılarak tedavi altına alınmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Askeri Törenle Erzurum'dan Hatay'a gönderilen şehidin cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Akbez Mahallesinde ki baba ocağına helallik alınmak üzere götürülen şehidin cenazesine sarılan ailesi gözyaşı döktü. Komşularından alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınacağı Halil İbrahim camisine getirilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın cenazesi burada Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdede mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 çocuk babası şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın cenaze törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Beldiye Başkanı Mehmet Öntürk, askeri erkan ve yağan yağmura rağmen yüzlerce vatandaş katıldı.