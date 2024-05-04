Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ölen oğlu son yolculuğa uğurlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 7 Mart'ta tarihinde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarpmıştı.
Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
DEVLET ERKANI CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Ankara Karşıyaka Camiinde düzenen cenaze törenine, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, bazı siyasiler ve Sudan Büyükelçiliğinden yetkililer katıldı.
SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
Abdurrahman'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.