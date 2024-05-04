Türkiye’nin dik duruşu İsrail’i panikletti

Türkiye siyonist İsrail rejimine yönelik her alanda atım atarken Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklama ile İsrail'le ticaretin durdurulduğunu kaydetti. Türkiye'nin söz konusu kararı sonrası dünya medyası da Ankara'nın hamlesinin İsrail ekonomisi için ağır sonuçları olacağını yazdı. Middle East Eye (MEE) Türk hükümetinin ilk olarak 9 Nisan'da İsrail'e 50'den fazla ürüne ihracat kısıtlaması getirdiğini, daha sonra soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını şimdi de ülke ile olan tüm ticaretini durdurduğunu belirterek Ankara'nın tavrının giderek sertleştiğini yazdı. Maariv Gazetesi 'Erdoğan adım atıyor, İsrail kambur duruyor' başlıklı haberinde, Türkiye'nin kararının İsrailli iş insanları arasında öfkeye neden olduğunu yazdı. Calcalist, "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlıklı haberinde Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yigal Maor'un sözlerine yer verdi. Batı medyasında da Türkiye'nin kararlı duruşunun İsrail'de paniğe yol açtığı yorumları yapıldı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaretin yeniden başlaması için "kalıcı ateşkes ve kesintisiz insani yardım girişini" şart koştu.