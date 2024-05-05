DEM belediyesinden çalışanlara mobbing

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, DEM'li belediyelerin ilk icraatının işten çıkarmalar ve mobbing uygulamaları olduğunu söyledi. AK Partili Başkan Ocak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Belediyelerinde işçi kıyımı devam ederken, şimdi de eski çalışan emekçi kardeşlerimizin bir kısmı, kadrolarına bakılmadan temizlik işleri müdürlüğü emrinde görevlendirildiğini ifade etti. İşçilerin mağdur edildiğine dikkat çeken Ocak, "Özetle DEM'li belediyelerde çalışma hayatını düzenleyici, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı adımlar yerine; yasa, kanunlar ve evrensel insan hakları çiğnenerek zulüm dönemi başlamıştır. Söz konusu DEM'li Belediyelerde emekçi kardeşlerimize yapılan baskı ve hukuksuzluklara karşı gerekli adımları atacağız.

İşten çıkartma, iş yeri değiştirme, mobbing, onur kırıcı davranışlar, ayrımcılık ve ötekileştirme çabalarına karşı; emekçi kardeşlerimizle hukuki mücadele başlatacağız. İlimizde mağdur ve mazlum olmuş bütün belediye çalışanlarının ve emekçilerinin yanında duracağız. İşçilerimize emekçilerimize yönelik baskı, tehdit, işten çıkarmalar son bulana kadar haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Diyarbakır'da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar belediyelerinin DEM Partiye geçtikten sonra onlarca kalifiye eleman temizlik ve park bahçeler müdürlüğüne gönderildiğini belirtildi.