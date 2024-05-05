Melih Gökçek, Yavaş’ın mazgal temizliği algısını rakamlarla çürüttü

"TEMİZ RAKAMLARINI FAALİYET RAPORLARINA YÜKSEK YAZMIŞLAR"

"Mazgalları faaliyet raporlarında yüksek yazmaya başladır. 2023 yılında Ankara'da 134 bin mazgal olması gerekiyor. 224 bin temizlik yapmışlar. Ankara'da 272 bin baca var baca ne demek bütün o ızgaralardan ve kanallardan gelen suların istikamet verildiği yerdir. Baca temizliklerinin 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 13, 2022'de yüzde 9 ve 2023'te yüzde 12'sin i temizlemişler. Rakam olarak ASKİ kitapçığında vermişler. Bir de yağmur suyu hattı var. Ankara'da 3 kilometre filan bu hattan var. Bu yağmur suyu hatlarının 2020'de yüzde 18'ini, 2021'de yüzde 14'ünü, 2022'de yüzde 11'ini ve 2023'te de yüzde 13'ünü temizlemişler.

"AMATÖR CAHİL İNSANLARI GÖREVE GETİRDİ"

"Kasaba belediye başkanı bilmiyor ki, benim kadrolarımı dağıttı. Amatör amatör insanları, cahilleri göreve getirdi. Neyi engelleyeceksin sen? Ben 15 tane personelimi Rusya'ya kadar gönderip, karla mücadele eğitimi aldırdığım. Ekiplerimi bunlar Melih'in adamı dedi dağıttı. Şimdi yeniler kar küreme araçlarını kullanmasını bilmiyorlar. Aracın önündeki mekanizmalar bozulmaya başladı. İçinde bulunan eski çocuklar kar küreme makinemiz çalışmıyor, arkada sadece kum atan makinemiz var diyor. Bize diyorlar ki; çıkın ortada görüntü verin, yani biz kürüyemiyoruz ki diyorlar. Adamlar işi bilmiyor başkan olmak vizyon meselesi... Adamın bir vizyonu var sosyal medya ve algı belediyeciliği bakıyorsun ki Youtube'da 200 tane hesabı var emrinde çalışan 500 tane Twitter trolü var adam onlarla işi yönetiyor."

"ÖZEL TEMİZLİK ARAÇLAR ALMIŞTIM"

"Ben özel araçlar aldırdım, özel temizlik araçları aldırdım. O aldığım araçlar sayesinde vakumlu temizlemeler yapardım. Şimdi çoğu bozuktur onların ve devamlı olarak bir sefer değil sürekli temizlik yapılırdı. Sonbahar da ayrı bir temizlik yapardık. Neden; çünkü yapraklar dökülürdü, ızgaraları ve mazgalları tıkardı. İlkbahar'da ise çok yağmur yağar, yağmur suları ile gelen taşlar oraları tıkardı."

"20 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE PONZA TAŞI DÖKTÜLER"

"Son sellerde ızgaraları tıkayan şey nedir biliyor musunuz? Yeşil alanlarda, meydanlara yakın olan yerlerde, ponza taşı süslemeleri vardır. O taşlar çok hafif olduğundan, yağmur suları geldi, aldı sürükledi ve o taşlar tıkadı. Bütün yerlerden poza taşı çıkarıyorlar. Tam 20 futbol sahası büyüklüğünde ponza taşı döktüler. Yağmur şiddetli gelince önünde ne varsa katıp sürükleyip götürüyor."

"YEPYENİ YAĞMUR SUYU KANALI VE DEV IZGARALAR YAPTIRDIM"

"Benim dönemimde alt geçitte su dolmadı mı evet iki üç olay oldu. Sonra aynı yerde bir daha olmadı. Neden olmadı biliyor musunuz? Bir daha oralara, sel anında su dolmasın diye değişik önlemler aldım. Örneğin; benim başıma gelen ilk olay '70 Gün Alt Geçidi'ne' aşağı inen iki bulvar biliyorsunuz. Buradan döküntü geliyordu ve giderleri tıkıyordu. Biz dedik ki; demek her yağmurda bu gelecek ve sürekli bizim başımızı ağrıtacak. Madem öyle buraya o kadar büyük bir yağmur suyu kanalı yapmamız lazım ki, yağmur geldiğinde bunu buradan hemen tahliye etmeli. Böylece ben orayı kazdırdım, yepyeni bir yağmur suyu kanalı yaptırdım. Dev ızgaralar koydurdum ve bir daha orada sel olmadı."

"KENDİ DÖNEMİMDE ÇİFT ÖNLEM ALIRDIM"

"Akay alt geçidinde bir sefer 50 santim su yükseldi, bir daha yükselmedi. Ben orada da önlem aldırdım. Benim ikinci bir önlemim daha vardır. Ben meteorolojiden yağmur raporunu aldığım zaman ASKİ, Fen İşleri ve İtfaiye arasında bir iş birliği ile alt geçitlerimizin başında görevli olurdu. En ufak bir durumda anında müdahale ediliyordu. Ben belediye başkanıyım bilirim Allah'ın izniyle."