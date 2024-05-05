Melih Gökçek, Yavaş’ın mazgal temizliği algısını rakamlarla çürüttü

Gökçek, 2023 yılında Ankara'da 134 bin mazgal bulunmasına rağmen 224 bin mazgal temizliği yapıldığı yönündeki ASKİ raporlarının gerçeği yansıtmadığını ve imkansız olduğunu belirtti. Gökçek ayrıca, CHP'li Belediye Başkanı Yavaş'ı da sert bir dille eleştirdi. Yavaş'ın iş bilmezliği ve liyakatsiz personellerin göreve getirilmesiyle Ankara'nın felakete sürüklendiğini örnekler ve rakamlar anlattı.
Gökçek, Mansur Yavaş yönetiminin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ASKİ'nin temizlik çalışmalarını gerçekte olduğundan fazla gösterdiğini ve bu durumun sadece kağıt üzerinde kaldığını öne sürdü. Gökçek'in iddiasına göre, ASKİ'nin raporlarında, Ankara'da bulunan mazgal sayısından daha fazla temizlik yapıldığı gösteriliyor. 2023 yılında Ankara'da bulunan 134 bin mazgalın yüzde 160'ının temizlendiği belirtiliyor. Bu durumun imkansız olduğunu belirten Gökçek, "Eğer doğru ise, temizlik yapılan yerlerde görev kağıdı tutulur. O görev kağıtlarını kamuoyuna versinler," diye konuştu.
Gökçek, kendi döneminde aldığı önlemleri de anlattı. Özellikle yoğun yağmur ve kar yağışlarında alt geçitlerin su basmasını önlemek için yapılan çalışmaları dile getirdi. Yenilenen yağmur suyu kanalları ve dev ızgaralar sayesinde, su baskınlarının önüne geçildiğini belirtti. Ayrıca, kendi yönetimi altında, belediye çalışanlarının karla mücadele eğitimi için Rusya'ya gönderildiğini ve bu tür önlemlerin mevcut yönetim tarafından göz ardı edildiğini söyledi.
ASKİ İŞİNİ YAPMAMIŞSA ASKİ'NİN İÇİNİ YAKARIM
Melih Gökçek yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben belediye başkanı olduğum zaman bütün daire başkanlarımı topladım ve sadece ASKİ'nin değil, EGO, büyükşehir şirketleri, hepsini topladıktan sonra dedim ki genel sekreterime; oturun burada planlama yapın ve herkese sorumlu olacağı mahalleleri verin. Daire başkanlarına söyledim, sorumlu olduğun mahalle var, sen kendi mahallenden sorumlusun, eğer ben senin mahallende, kapalı bir ızgara, bir birikinti görürsem ve eğer bir yerde sel olmuşsa, bu ihbar edilmiş edilmemiş mi ona bakarım. Sen ikazını yapmışsın ama ASKİ işini yapmamışsa ASKİ'nin içini yakarım. Bu son yağmurda benim korumam hanımı ve kızını bodrum kattan su boğazlarına geldiği anda içeriye atlayarak kurtarıyor."
ASKİ'YE RAKAMLARI ABARTIN TALİMATI
"Devamlı olarak bu konuda sayısız tweet attım ve atmış olduğumuz tweetlerde mazgallardan bahsettiğim için Mansur Yavaş, ASKİ'ye talimat vermiş rakamları abartın diye. Rakamlar abartılınca 2023 senesinde o kadar abarttı ki yüzde 160'ını temizlemiş gözüküyor. Külliyen yalan! Eğer doğru ise temizlik yapılan yerlerde görev kağıdı tutulur o görev kağıtlarını kamuoyuna versin. Ayrıca bunları yaparken bacaları unutmuş, aslında ızgaralar temiz bile olsa bu sular bacalardan geçmeden, yağmur suyu hatlarına bağlanmaz. Bacalar tıkalı olduğu zaman ızgaralar temiz olsa da faydası yok. Oradaki rakamlara bakıyorsun foyası ortaya çıkıyor. Kendi ASKİ raporlarında yazıyor. Yapılan temizlikler sadece ve sadece kağıt üzerinde yapılmış sanaldır ve tıpkı Mansur Yavaş'ın sanal bir başkan olduğu gibi bu da sanal algı belediyeciliğidir."
"TEMİZ RAKAMLARINI FAALİYET RAPORLARINA YÜKSEK YAZMIŞLAR"
"Mazgalları faaliyet raporlarında yüksek yazmaya başladır. 2023 yılında Ankara'da 134 bin mazgal olması gerekiyor. 224 bin temizlik yapmışlar. Ankara'da 272 bin baca var baca ne demek bütün o ızgaralardan ve kanallardan gelen suların istikamet verildiği yerdir. Baca temizliklerinin 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 13, 2022'de yüzde 9 ve 2023'te yüzde 12'sin i temizlemişler. Rakam olarak ASKİ kitapçığında vermişler. Bir de yağmur suyu hattı var. Ankara'da 3 kilometre filan bu hattan var. Bu yağmur suyu hatlarının 2020'de yüzde 18'ini, 2021'de yüzde 14'ünü, 2022'de yüzde 11'ini ve 2023'te de yüzde 13'ünü temizlemişler.
"AMATÖR CAHİL İNSANLARI GÖREVE GETİRDİ"
"Kasaba belediye başkanı bilmiyor ki, benim kadrolarımı dağıttı. Amatör amatör insanları, cahilleri göreve getirdi. Neyi engelleyeceksin sen? Ben 15 tane personelimi Rusya'ya kadar gönderip, karla mücadele eğitimi aldırdığım. Ekiplerimi bunlar Melih'in adamı dedi dağıttı. Şimdi yeniler kar küreme araçlarını kullanmasını bilmiyorlar. Aracın önündeki mekanizmalar bozulmaya başladı. İçinde bulunan eski çocuklar kar küreme makinemiz çalışmıyor, arkada sadece kum atan makinemiz var diyor. Bize diyorlar ki; çıkın ortada görüntü verin, yani biz kürüyemiyoruz ki diyorlar. Adamlar işi bilmiyor başkan olmak vizyon meselesi... Adamın bir vizyonu var sosyal medya ve algı belediyeciliği bakıyorsun ki Youtube'da 200 tane hesabı var emrinde çalışan 500 tane Twitter trolü var adam onlarla işi yönetiyor."
"ÖZEL TEMİZLİK ARAÇLAR ALMIŞTIM"
"Ben özel araçlar aldırdım, özel temizlik araçları aldırdım. O aldığım araçlar sayesinde vakumlu temizlemeler yapardım. Şimdi çoğu bozuktur onların ve devamlı olarak bir sefer değil sürekli temizlik yapılırdı. Sonbahar da ayrı bir temizlik yapardık. Neden; çünkü yapraklar dökülürdü, ızgaraları ve mazgalları tıkardı. İlkbahar'da ise çok yağmur yağar, yağmur suları ile gelen taşlar oraları tıkardı."
"20 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE PONZA TAŞI DÖKTÜLER"
"Son sellerde ızgaraları tıkayan şey nedir biliyor musunuz? Yeşil alanlarda, meydanlara yakın olan yerlerde, ponza taşı süslemeleri vardır. O taşlar çok hafif olduğundan, yağmur suları geldi, aldı sürükledi ve o taşlar tıkadı. Bütün yerlerden poza taşı çıkarıyorlar. Tam 20 futbol sahası büyüklüğünde ponza taşı döktüler. Yağmur şiddetli gelince önünde ne varsa katıp sürükleyip götürüyor."
"YEPYENİ YAĞMUR SUYU KANALI VE DEV IZGARALAR YAPTIRDIM"
"Benim dönemimde alt geçitte su dolmadı mı evet iki üç olay oldu. Sonra aynı yerde bir daha olmadı. Neden olmadı biliyor musunuz? Bir daha oralara, sel anında su dolmasın diye değişik önlemler aldım. Örneğin; benim başıma gelen ilk olay '70 Gün Alt Geçidi'ne' aşağı inen iki bulvar biliyorsunuz. Buradan döküntü geliyordu ve giderleri tıkıyordu. Biz dedik ki; demek her yağmurda bu gelecek ve sürekli bizim başımızı ağrıtacak. Madem öyle buraya o kadar büyük bir yağmur suyu kanalı yapmamız lazım ki, yağmur geldiğinde bunu buradan hemen tahliye etmeli. Böylece ben orayı kazdırdım, yepyeni bir yağmur suyu kanalı yaptırdım. Dev ızgaralar koydurdum ve bir daha orada sel olmadı."
"KENDİ DÖNEMİMDE ÇİFT ÖNLEM ALIRDIM"
"Akay alt geçidinde bir sefer 50 santim su yükseldi, bir daha yükselmedi. Ben orada da önlem aldırdım. Benim ikinci bir önlemim daha vardır. Ben meteorolojiden yağmur raporunu aldığım zaman ASKİ, Fen İşleri ve İtfaiye arasında bir iş birliği ile alt geçitlerimizin başında görevli olurdu. En ufak bir durumda anında müdahale ediliyordu. Ben belediye başkanıyım bilirim Allah'ın izniyle."