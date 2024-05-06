Azmin tarifi Seda

Kahramanmaraş'ta kas hastası genç kız, 20 yaşından sonra hem yürümeye başladı hem de okuma yazmayı öğrendi. Dulkadiroğlu ilçesi Kadiroğlu Mahallesi'nde yaşayan Seda Karabörk (31), 11 yıldır yürüyor.Kendi çabasıyla okuma-yazmayı öğrendiğini söyleyen Karabörk, Galatasaray hayranı olduğunu ve odasını forma ve bayraklarla donattığını söyledi. Karabörk, "Pes etmedim, asla vazgeçmedim. Kendim için mücadele verdim. Benim durumumda olanlar asla vazgeçmesin, mücadele etsinler. Ben hiç isyan etmedim. Benim gibi olanlar da isyan etmesin. Başımıza gelenleri kabul etmek zorundayız. Halimden gayet memnunum" diye konuştu