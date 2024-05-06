Çocuk gelin davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.

YENİDEN YARGILAMA KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı incelemesinin ardından sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirmişti. Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiği belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.

SANIK AVUKATLARINDAN MAZERET

Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasından sonra dosya yeniden İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 20 dakika süren duruşma sanık avukatlarının mazeret sunması nedeniyle 10 Haziran 2024 tarihine ertelendi.