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Giriş Tarihi: 6.5.2024

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakalandı
Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, çok miktarda döviz ve TL'ye el konulduğunu söyledi. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri ve göç idaresi başkanlığı personelini tebrik etti.
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Göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakalandı
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