Göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakalandı

Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, çok miktarda döviz ve TL'ye el konulduğunu söyledi. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri ve göç idaresi başkanlığı personelini tebrik etti.