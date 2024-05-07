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Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:03

İzmir'deki tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’deki tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefeci usulü yüksek faiz oranlarıyla borçlandırdıkları kişileri tehdit ettikleri öne sürülen 8, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 3, başkalarına ait kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 11 olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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İzmir'deki tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunda 23 gözaltı
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