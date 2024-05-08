Başkan Saygılı’dan, Karşıyaka Belediyesi’ndeki haciz skandalı ile ilgili açıklama!

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı; ''Tarih ve tekerrür! Ama talih ve kader değil. CHP, ne yazık ki; ilçeleri yönetemeyenlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme ısrarını sürdürdüğü için bu manzaraları daha çok göreceğiz. Ardında makam odasına haciz getirdiği bir belediye bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumu aslında hiç de yabancı değil. Hatta, tarihin tekerrürü. Çünkü, geçtiğimiz 5 yıl boyunca da İzmir'i, daha önce başkanlık yaptığı Seferihisar'ı enkaza çeviren CHP'li Tunç Soyer yönetmişti.

Bir belediyenin en temel işlerinden biri olan park bahçe, çocuk oyun alanı gibi kalemler için belediyeye haciz getirecek; Karşıyaka Belediyesi'nde alacaklısını makam odasına hatta halkla ilişkiler birimindeki masa ve sandalyelerin başına dikecek kadar büyük bu ayıbın sahibi Cemil Tugay'dır. Ve bu durumu İzmir kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür.''