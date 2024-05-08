Diyarbakır esnafına çökmeye çalışan organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, elebaşılığını Umut Öken'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 14 adet ruhsatsız tabanca, 2️ adet otomatik tabanca, 2️ adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.

İŞ HANINI ÜST OLARAK KULLANDILAR

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları belirlendi.

ÖRGÜT KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARI KULLANDI

Örgütün, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikâyetlerinden vazgeçirdikleri ortaya çıktı.

SÖZDE MAHKEME KURDULAR

Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.