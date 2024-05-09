Bursa’yı 40 günde İstanbul’a çevirdi! Otobüs itme kervanına Bursa’da katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, önce baldızını daha sonra da öz yeğenini Belediyede makam sahibi yapması nedeniyle günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Bursa, bu kez de çağ dışı bu görüntülerle gündeme oturdu.