DEM’li Halfeti Belediyesi, 65 personelin görevine son verdi!

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, işten çıkartma kararının gerekçesi olarak seçim öncesi alınan personel ve çeşitli nedenler gösterildi, ancak bu nedenlerin adaletli bulunmadığı ve birçok kişinin ekmeğiyle oynandığı belirtildi.

Mağduriyet yaşayan çalışanlar ve destekçileri, bu kararın haksız olduğunu ve insanların geçim kaynaklarının keyfi bir şekilde ellerinden alındığını dile getirdiler. Belediyenin bu kararı, Halfeti halkını ve belediye hizmetlerini olumsuz etkiledi, tepkilere neden oldu.