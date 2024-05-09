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Giriş Tarihi: 9.5.2024 22:29

DEM'li Halfeti Belediyesi, 65 personelin görevine son verdi!

DEM'li Halfeti Belediyesi, 65 personelin işine son vererek birçok insanı mağdur duruma düşürdü. Seçim vaatlerinde öncelikleri işçinin emekçinin, alın teriyle çalışanların hiç birine dokunulmayacak olan belediyenin vaatleri rafta kaldı. Bu karar, Halfeti halkına hizmet eden vatandaşların işlerinin sona ermesine ve belediyenin hizmet dışı kalmasına neden oldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
DEM’li Halfeti Belediyesi, 65 personelin görevine son verdi!

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, işten çıkartma kararının gerekçesi olarak seçim öncesi alınan personel ve çeşitli nedenler gösterildi, ancak bu nedenlerin adaletli bulunmadığı ve birçok kişinin ekmeğiyle oynandığı belirtildi.

Mağduriyet yaşayan çalışanlar ve destekçileri, bu kararın haksız olduğunu ve insanların geçim kaynaklarının keyfi bir şekilde ellerinden alındığını dile getirdiler. Belediyenin bu kararı, Halfeti halkını ve belediye hizmetlerini olumsuz etkiledi, tepkilere neden oldu.

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DEM'li Halfeti Belediyesi, 65 personelin görevine son verdi!
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