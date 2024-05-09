TBMM Başkanı Kurtulmuş, Havana’da elektrik üretimi yapan Türk şirketini ziyaret etti

Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'da, enerji gemileri vasıtasıyla ülkenin elektrik üretiminin üçte birini karşılayan Karadeniz Holding'de incelemede bulundu. Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Murat Karadeniz'den bilgi alan Kurtulmuş, çalışanlarla sohbet etti.
Türkiye-Küba ilişkilerinde enerji alanının önemli bir yer tuttuğunu belirten Kurtulmuş, Küba'nın elektrik üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Karadeniz Holding'in burada Türkiye'yi gururla temsil ettiğini söyledi.