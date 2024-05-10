100 bin norm fazlası öğretmen var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok tartışılan öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu20 bin yeni öğretmen alımında ekonomik zorluk ve ihtiyaç olmaması etkili oldu. Şu anda atanamayan 500 bin civarında kişi var.Sistemde 100 bin civarında norm fazlası öğretmen var. Bu sistem bu şekilde gidemez.Öğretmenlik bölümleri yeni yapıya kavuşturulmalı. Sosyal bilgiler öğretmenliği veya tarih öğretmenliği diye bir bölüm yerine, sadece sosyal bilgiler ve tarih bölümü olabilir. Bu bölümleri bitirenler, 'İllaki öğretmen olacağız' düşüncesinden uzaklaşmalı.Öğretmenlik eğitimi almadan mezun olanlar için sonradan formasyon eğitimi getirilerek, sadece ihtiyaç olacak kadar öğretmen mezun edilmeli. Sistem sil baştan ele alınmalı.