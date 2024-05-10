100 bin norm fazlası öğretmen var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çok tartışılan öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu
BİR MİLYON ÖĞRETMEN OLACAK:
20 bin yeni öğretmen alımında ekonomik zorluk ve ihtiyaç olmaması etkili oldu. Şu anda atanamayan 500 bin civarında kişi var.
100 BİN NORM FAZLASI VAR:
Sistemde 100 bin civarında norm fazlası öğretmen var. Bu sistem bu şekilde gidemez.
ÖĞRETMENLİK BÖLÜMLERİNE YENİ YAPI:
Öğretmenlik bölümleri yeni yapıya kavuşturulmalı. Sosyal bilgiler öğretmenliği veya tarih öğretmenliği diye bir bölüm yerine, sadece sosyal bilgiler ve tarih bölümü olabilir. Bu bölümleri bitirenler, 'İllaki öğretmen olacağız' düşüncesinden uzaklaşmalı.
FORMASYON EĞİTİMİ:
Öğretmenlik eğitimi almadan mezun olanlar için sonradan formasyon eğitimi getirilerek, sadece ihtiyaç olacak kadar öğretmen mezun edilmeli. Sistem sil baştan ele alınmalı.