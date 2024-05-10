Bozdağ: AK Parti olarak Bucak’ın her daim yanında ve destekçisi olacağız

Sabah saatlerinde ilçeye gelen TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, İlçe Kaymakamı Musa Aydemir'i ziyareti sonrası Siverek Belediyesine geçerek Başkan Bucak'ı makamında ziyaret etti.

Burada açıklamada bulunan Bozdağ; "Siverek'in Şehrül-Emin'i seçilen Ali Murat Bucak kardeşimi tebrik için ziyaretine gedik, şahsım ve arkadaşlarım adına gönülden tebrik ediyor, kendisine gönülden başarılar diliyorum. Umarım görev yaptığı süre içerisinde hemşehrilerimizin, dualarına ve desteklerine layık olmak için gece gündüz çalışarak onlara olan borcunu başarı ile ödeyecektir, çünkü biz Belediye Başkanlarımızın halkın kendilerine verdiği emanetin hakkını vermek için çok çalışma ve çok üretmek için çalışmaktan başka yollarının olmadığını biliyoruz.

Ali Murat Bey geçmiş dönemde ki başarılı Belediye Başkanlığı döneminde Sivereklilerin gönlünde taht kurmuştu, tecrübesi ve birikimi ile yeni dönemde daha başarılı hizmetlere imza atacağına biz yürekten inanıyoruz, artık Siverek'te bütün kardeşlerimizin birebir hizmetkarı, hizmetkarlık şerefi büyük bir şereftir o şerefi de gururla başarıyla taşıyacaktır. Biz de AK Parti, milletvekilleri olarak her daim yanında ve yardımcısı olacağız. Siverek için birlikte çalışacağız birlikte Siverek'imize hizmet edeceğiz inşallah Siverekli kardeşlerimize bu emaneti iyi ki teslim etmişiz sözünü söyleteceğiz. Bizlere destek veren bütün Siverekli hemşerilerime huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum dualarını eksik etmesinler" dedi.

Ziyarete bazı AK Parti milletvekilleri ile Belediye Başkanları eşlik etti. Başkan Bucak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozdağ'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bozdağ, ziyaretin ardından daha sonra İlçeden ayrılarak Şanlıurfa'ya hareket etti.