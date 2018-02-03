Günde 1 tane elma yemenin cinselliğe etkisi

Elmanın sağlığımıza sayısız faydalar sağladığını artık hepimiz biliyoruz. Peki, günde sadece 1 tane elma tüketmenin cinselliğe gözle görülür şekilde faydalar sağladığını daha önce hiç duymuş muydunuz? Yapılan araştırmalar ve deneyler elmanın cinselliğe oldukça iyi geldiğini açıklar durumda.
Giriş Tarihi: 3.2.2018 11:24Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 15:19
Diş eti hastalıklarını önleme, baş ağrısını giderme, kanserle savaşma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi elmanın sağlığımız açısından birçok faydası bulunuyor.