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azaltmak 5 adımda mümkün!

Vücut, sodyum ve klor elementlerinden oluşan tuza belirli ölçülerde ihtiyaç duyuyor. Ancak fazla tuz tüketiminin, en az sigara kadar zararlı olduğu biliniyor. Yemeklere lezzet kattığı düşünülen tuz, pek çok önemli hastalığa zemin hazırlayabiliyor. Günlük beslenme düzeninde bir gram kadar azaltmak; felçten % 5, kalp krizinden ise %3 oranında korunmak anlamına geliyor. İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, 14-20 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası öncesinde, doğru tuz tüketimi hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 12.3.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 12.3.2018 11:21
Tuzu azaltmak 5 adımda mümkün!

GÜNLÜK İHTİYACIN 3 KATINDAN FAZLA TUZ TÜKETİLİYOR

Günlük tüketilmesi gereken tuz miktarı 5 gr iken, ülkemizde kişi başına 18 gram tüketilmektedir. Tuz tüketimi öncelikle tansiyonu yükseltir, damarlardaki basıncı artırır. Tansiyon yüksekliği de böbreklere, aynı zamanda böbreğin yapısına zarar verir. Böbrekler, vücudun tuz ve su dengesini ayar. Yani vücutta fazla su olduğu zaman onların atılmasına yardımcı olur. Ayrıca potasyum-sodyum denilen tuzların vücuttan uzaklaştırılması ya da gerekli olan kıskın tutulumunu sağlar. Fazla tuz tüketilmesi, vücutta aşırı su tutulumuna neden olduğundan, bu durum böbreklere aşırı yük binmesine neden olur. Böbreklerin çalışma fonksiyonu bozulduğunda, böbrek yetmezliği ortaya çıkar.

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Tuzu azaltmak 5 adımda mümkün!
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