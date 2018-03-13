Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kadın Haberleri > Karın yağlarından kurtulamıyorsanız işte nedeni!

larından kurtulamıyorsanız işte nedeni!

ları hepimizin en büyük derdi. Vücudumuz adeta bir düşman gibi kilo aldığımızda ilk önce yağı o bölgede topluyor. Onlardan kurtulmak da almak kadar kolay değil. Ancak yine de çok uğraşıyor ama bir türlü karın yağlarınızdan kurtulamıyorsanız bu dört hususa dikkat etmeniz gerekiyor. İşte karın yağlarınızdan kurtulamamanızın 4 nedeni!

Giriş Tarihi: 13.3.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2018 15:13
Karın yağlarından kurtulamıyorsanız işte nedeni!

Yaşlanıyor olabilir misiniz?

Yaşlandıkça maalesef kilomuz artar. Hem erkeklerde hem de kadınlarda azalan metabolizma hızı, vücudun normal şekilde kalori yakmasını engeller. Bunun üzerine kadınlar bir de menopozla uğraşmak zorundadır. Uzmanlar, kadınların menopozdan sonra kilo aldıklarında, bu kiloların bölgesinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Çünkü menopozda östrojen ve progesteron hormonlarının üretimleri yavaşlıyor ve testosteron seviyeleri de düşüyor. Hormonlardaki bu değişim kadınların karın bölgesinden kilo almasına neden oluyor. Ancak iyi haber bu süreçte bu larla savaşmak mümkün.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karın yağlarından kurtulamıyorsanız işte nedeni!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN