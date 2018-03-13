Karın yağlarından kurtulamıyorsanız işte nedeni!

Yaşlanıyor olabilir misiniz?

Yaşlandıkça maalesef kilomuz artar. Hem erkeklerde hem de kadınlarda azalan metabolizma hızı, vücudun normal şekilde kalori yakmasını engeller. Bunun üzerine kadınlar bir de menopozla uğraşmak zorundadır. Uzmanlar, kadınların menopozdan sonra kilo aldıklarında, bu kiloların karın bölgesinde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Çünkü menopozda östrojen ve progesteron hormonlarının üretimleri yavaşlıyor ve testosteron seviyeleri de düşüyor. Hormonlardaki bu değişim kadınların karın bölgesinden kilo almasına neden oluyor. Ancak iyi haber bu süreçte bu yağlarla savaşmak mümkün.