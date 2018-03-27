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nde doğru bilinen 10 yanlış!

ve güzellik söz konusu olduğunda yüz bölgemize yapılan uygulamaların ilk sıralarda yer aldığı görülüyor. Ama bu konulardaki farklı bilgiler, kafaların karışmasına, soru işaretlerinin doğmasına yol açıyor. Zira estetik yüz cerrahisinde hurafe olarak kabul edilen yanlış bilgiler ve bilgilendirilmeler istek, beklenti ve sonuçları bambaşka noktaya taşıyabiliyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Küçükçelebi, plastik ve nin çok önemli bir alan olduğunu ve doğru ellerde yapılmayan işlemlerin komplikasyon ve istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda yaptıracak kişilerin de gerçekçi beklentiler içinde olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ahmet Küçükçelebi, yüz estetiği konusundaki hurafelere yani doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 10:09
Yüz estetiğinde doğru bilinen 10 yanlış!

"KOZMETİK - ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ AYNI ŞEYDİR"

Benzer yanları olmakla birlikte her iki uygulama birbirinden farklılaşıyor. Kozmetik ya da cerrahi, yüz ve vücut görünümünü daha iyi, daha güzel hale getirebilmek amacıyla cerrahi ve tıbbi tekniklerin uygulandığı bir tıp alanı olarak tanımlanıyor. Vücutta uygulandığı bölgelerde de genelde fonksiyon bozukluğu bulunmuyor. Ayın zamanda amaç güzelleşmek olduğu için de kişinin isteğine bağlı olarak yapılıyor. Plastik cerrahide ise, fonksiyonu ve görünümü doğal olmaktan çıkmış alanların, görünümle birlikte esas olarak fonksiyonunu düzeltmek amaçlanıyor. Klasik olarak plastik cerrahinin özel ve isteğe bağlı yapılan bir alanı olarak kabul ediliyor.

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Yüz estetiğinde doğru bilinen 10 yanlış!
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