Yüz estetiğinde doğru bilinen 10 yanlış!

"KOZMETİK - ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ AYNI ŞEYDİR"

Benzer yanları olmakla birlikte her iki uygulama birbirinden farklılaşıyor. Kozmetik ya da estetik cerrahi, yüz ve vücut görünümünü daha iyi, daha güzel hale getirebilmek amacıyla cerrahi ve tıbbi tekniklerin uygulandığı bir tıp alanı olarak tanımlanıyor. Vücutta uygulandığı bölgelerde de genelde fonksiyon bozukluğu bulunmuyor. Ayın zamanda amaç güzelleşmek olduğu için de kişinin isteğine bağlı olarak yapılıyor. Plastik cerrahide ise, fonksiyonu ve görünümü doğal olmaktan çıkmış alanların, görünümle birlikte esas olarak fonksiyonunu düzeltmek amaçlanıyor. Klasik olarak estetik cerrahi plastik cerrahinin özel ve isteğe bağlı yapılan bir alanı olarak kabul ediliyor.