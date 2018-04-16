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Bu yağ, ciltteki tüm kusurları yok ediyor!

Güzelliğinize katkı sağlayacak, cilt kusurlarınızı tedavi edip bebek gibi bir cilde kavuşmanızı sağlayacak bu yağ, tam bir mucize! Saç bakımından na birçok alanda kullanabileceğiniz bu yağdan vazgeçemeyeceksiniz. İşte cilt bakımı için mucize etkiler yaratan o yağ ve kullanımı…

Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:22
Bu yağ, ciltteki tüm kusurları yok ediyor!

DOĞAL SAÇ BAKIMI

tam bir mucize! Saç bakımından na kadar ciltte meydana gelen tüm problemleri tedavi ediyor. Saçlarını nemlendirmek için bir kaç damla hint yağını saç uçlarına uygulayabilirsiniz. Hint yağını saç derinize sürerek saçlarınızın uzamasına da katkı sağlayabilirsiniz. Yoğun yapısı nedeniyle, hint yağını kolay uygulamak için hindistan cevizi yağından destek alabilirsiniz. Aynı miktarda hindistan cevizi ve hint yağını karıştırarak saç diplerine masaj yaparak yedirebilirsiniz. Bu doğal bakımı saçında 1 saat kadar bekletmeniz ve haftada iki kere uygulamanız yeterli olur..

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Bu yağ, ciltteki tüm kusurları yok ediyor!
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