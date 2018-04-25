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Ağız kokusuna doğal çözüm! Günde 2 kez...

Ebegümecigiller familyasına ait olan nın faydaları her derde şifa kaynağı oluyor! Kakao yağı cilt için en iyi doğal kaynaklardan biri olarak biliniyor. Ama sadece bu özelliğiyle yetinmiyor. İşte kakao yağının birbirinden ilginç faydaları ve kullanım alanları…

Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 12:10
Ağız kokusuna doğal çözüm! Günde 2 kez...

1. CİLT DOSTU!

nın en büyük yararı cilt için kullanılmasıdır. Cilt bakımı açısından kakao yağı, çok geniş bir yelpazede cilt sağlığını korur. Kakao yağındaki doymuş yağlar kuru, çatlamış cildi iyileştirir. Kakao yağı hassas ciltleri nemlendirmek için mükemmel bir bitkisel kaynaktır. Cildi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda cildin alt tabakasından itibaren iyileştirici bir etki yaratır. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde yumuşaklık ve esneklik verir.

Egzama, sedef hastalığı, yanık, kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları için de kullanılır. Ayrıca kakao yağı, dudak çatlaklarının oluşmasını engeller. Güneş ve rüzgardan etkilenerek çatlayan dudakları yumuşatır.

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Ağız kokusuna doğal çözüm! Günde 2 kez...
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