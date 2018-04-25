Ağız kokusuna doğal çözüm! Günde 2 kez...

1. CİLT DOSTU!



Kakao yağının en büyük yararı cilt için kullanılmasıdır. Cilt bakımı açısından kakao yağı, çok geniş bir yelpazede cilt sağlığını korur. Kakao yağındaki doymuş yağlar kuru, çatlamış cildi iyileştirir. Kakao yağı hassas ciltleri nemlendirmek için mükemmel bir bitkisel kaynaktır. Cildi nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda cildin alt tabakasından itibaren iyileştirici bir etki yaratır. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde yumuşaklık ve esneklik verir.



Egzama, sedef hastalığı, yanık, kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları için de kullanılır. Ayrıca kakao yağı, dudak çatlaklarının oluşmasını engeller. Güneş ve rüzgardan etkilenerek çatlayan dudakları yumuşatır.