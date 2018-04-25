Tedavi edilmeyen süt dişi çocuklarda bakın neye neden oluyor!

Erken çocukluk çağı çürükleri olarak adlandırılan okul öncesi çocuklarda ve bebeklerde görülen diş çürükleri, çocukların sosyal yaşamını ve davranışlarını tehdit ediyor. Çocukluk döneminde önemsenmeyen süt dişlerindeki çürüklerin çocukların yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Dt. Ayşe Gül Aydın, "Süt dişlerindeki çürükler, ağrıya sebebiyet vererek uyku bozukluğuna, oyun ve okul çağında konsantrasyon problemlerine yol açabilir. Bu durum ise çocuklarda öfke ve huzursuzluğu tetikler" diyor.

PROBLEMLİ DİŞLER ÇOCUĞUN KONUŞMASINI ETKİLİYOR

Çocukların ağız ve diş sağlığı problemlerinin estetik görünüm ve konuşma açısından da etkili olduğunu dile getiren Dt. Ayşe Gül Aydın, "Sağlıksız ağız ve dişler, çocuğun doğru bir şekilde konuşmasını engelleyebileceği gibi kendine olan saygısını da olumsuz yönde etkileyebilir. Ağız ve diş problemleri nedeniyle sosyal çevresinde dalga geçilen çocuklar, sessiz bir tavır içerisine bürünebilir hatta gülmekten bile kaçınabilir" diyor. Dt. Aydın, bu durumda ebeveynlerin çocuklarının ağız ve diş sağlığını ihmal etmemesi ve en kısa sürede tedavi yöntemleri için çocuk diş hekimine başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

SÜT DİŞİ ÇÜRÜKLERİNE ZİRKONYUM KAPLAMA

Çocuklarda meydana gelen diş çürüklerinde en sağlıklı ve doğal yöntemin zirkonyum kaplama olduğunu söyleyen Dt. Aydın, "Sağlam ve beyaz renkli doku dostu bir metal türü olan zirkonyum ile çocuklarda meydana gelen çürüklere kaplama uygulanabiliyor. Şiddetli çürük problemi olan çocuklarda özellikle zirkon materyalinin üzerinde plak birikiminin az olması sebebiyle tercih ediliyor. Bu özelliği sayesinde dişeti dostu olan bu uygulama, dişi tümü ile sardığı için dişlerin tekrar çürümesini de engelliyor. Zirkonyum kaplama dişlerin üzerine yapıştırıldığı için süt dişlerin düşme zamanları geldiğinde dişle beraber düşerek yeni dişlerin oluşumunda problem oluşturmuyor. Zirkonyum kaplama tedavisi çocuğun sağlıklı dişlere sahip olmasına ve estetik kaygılarından kurtulmasına yardımcı oluyor" diyor.