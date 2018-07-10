Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kadın Haberleri > Dikkat! Tavuğu sakın böyle tüketmeyin

Dikkat! Tavuğu sakın böyle tüketmeyin

Diyet yapılırken etinin tercih edilmesinin sağlıklı beslenmede olumlu bir davranış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gülden Pekcan, tavuk etinin kilo vermeye yardımcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pekcan ayrıca tavuğu tüketirken derisini ayırdıktan sonra yenilmesi gerektiğini de belirtti.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 11:26
Dikkat! Tavuğu sakın böyle tüketmeyin

SAĞLIK İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Yeterli ve dengeli beslenmenin yaşamın sürdürülmesi, fiziksel büyüme, mental gelişim, performans, üretkenlik, sağlık ve iyilik için büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. A. Gülden Pekcan, yazın sağlıklı beslenerek kilo vermek için; süt ve ürünleri, et ve ürünleri, yumurta ve kuru baklagiller, taze sebzeler, meyveler ve ekmek (tam tahıl) ve tahıllardan yaşa ve cinsiyete göre günlük önerilen miktarlarda tüketmek ve fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Tavuğu sakın böyle tüketmeyin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN