Dikkat! Tavuğu sakın böyle tüketmeyin

SAĞLIK İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Yeterli ve dengeli beslenmenin yaşamın sürdürülmesi, fiziksel büyüme, mental gelişim, performans, üretkenlik, sağlık ve iyilik için büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. A. Gülden Pekcan, yazın sağlıklı beslenerek kilo vermek için; süt ve ürünleri, et ve ürünleri, yumurta ve kuru baklagiller, taze sebzeler, meyveler ve ekmek (tam tahıl) ve tahıllardan yaşa ve cinsiyete göre günlük önerilen miktarlarda tüketmek ve fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor" dedi.