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Sadece 3 malzemeyle 14 günde lerden kurtulun!

Üç malzeme ile 14 günde gözle görülür bir azalma sağlayan doğal kürün tarifini ise Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Eğitmen Master Figen Aktosun veriyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:15
Sadece 3 malzemeyle 14 günde selülitlerden kurtulun!

KAHVE VE ASİTLİ İÇECEKLERİ FAZLA TÜKETMEK...

Yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi, kahve ve asitli içecekleri fazla tüketmek gibi birçok etmen sonucu oluşan sorunu özellikle yazın daha çok canımızı sıkar hale geliyor. Cilt ve saç bakımına yönelik doğal tarifleri ile dikkat çeken; Güzellik Uzmanı Eğitmeni, Master Figen Aktosun 14 gün boyunca aralıksız uygulanması halinde en etkili kozmetik ve medikal uygulamaların tahtını yerinden edecek, sonuçları uygulamalarla kanıtlanmış selülitlere veda etmenin reçetesi olan özel kür tarifini sizler için paylaştı.

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Sadece 3 malzemeyle 14 günde selülitlerden kurtulun!
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