Sadece 3 malzemeyle 14 günde selülitlerden kurtulun!

KAHVE VE ASİTLİ İÇECEKLERİ FAZLA TÜKETMEK...

Yanlış beslenme, genetik faktörler, hareketsizlik, yetersiz su tüketimi, kahve ve asitli içecekleri fazla tüketmek gibi birçok etmen sonucu oluşan selülit sorunu özellikle yazın daha çok canımızı sıkar hale geliyor. Cilt ve saç bakımına yönelik doğal tarifleri ile dikkat çeken; Güzellik Uzmanı Eğitmeni, Master Figen Aktosun 14 gün boyunca aralıksız uygulanması halinde en etkili kozmetik ve medikal uygulamaların tahtını yerinden edecek, sonuçları uygulamalarla kanıtlanmış selülitlere veda etmenin reçetesi olan özel kür tarifini sizler için paylaştı.