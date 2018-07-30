Tatilin tadı kaçmasın! Bu önerilere kulak verin...

GÜNEŞ YAKAR!

Sağlığımızın dostu güneş, dikkatli davranılmadığında kurutur ve yakar! Ultraviyole A ve ultraviyole B ışınları cildin D vitamini sentezini sağlayıp bağışıklık düzeyini arttırıyor, ancak ışınlar dik geldiğinde bambaşka sonuçlar yaratıyor. Siz bronzlaşıyorum diye sevinirken pek çok soruna davetiye çıkarmış oluyorsunuz. Güneş yanıkları, yanık sonrası soyulmalar, genel cilt kuruluğu ve dudak kuruluğu güneşin yol açtığı kısa vadeli sorunların başında geliyor. Ama uzun vadeli sorunlar da oluşabiliyor. Bunlar arasında ultraviyole ışınlar nedeniyle oluşan lekeler, derinin hacim kaybetmesi, kırışması gibi belirtilerle kendini belli eden deri yaşlanması, kanser öncülü ve kanser lezyonlarının gelişimini tetikleyebiliyor. Saçlar da güneşin etkilerinden kaçamayanlardan… Yoğun güneş, saçlarda kuruma, yıpranma ve saç şaftında çatlamalara yol açıyor.Peki güneşin zararlı etkilerinden korunmak için ne yapmalı? Dr. Murat Yılmaz, güneş ışınlarının en dik düştüğü öğle saatlerinde doğrudan güneşle temas etmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayarak şunları söylüyor:"11.00 – 16.00 saatleri arasında kapalı ortamlarda ya da şemsiye altında kalmaya özen gösterin. Gölgenin sizi koruyacağı duygusuna kapılmayın, kapalı ortamlarda bile yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanın. Güneş kremlerinin yaklaşık 3-4 saatlik periyotlarla uygulanması, terleme, yüzme sonrası tekrar kullanılması çok önemli. Ayrıca cildinizi nemli tutacak kremler kullanın. Saçlarınıza besleyici maske yapın. Uçuk ve güneş yanığı için mutlaka doktorunuzun önereceği ilaçları kullanın."