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Sevgiliniz ile izleyebileceğiniz romantik ler nelerdir?

Sevgilinizle en güzel vakit geçirmenin yollarından biri de beraber izlemektir. Sizler için sevgilinizle romantik dakikalar geçirebileceğiniz 10 filmi derledik.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 14:44
Sevgiliniz ile izleyebileceğiniz romantik filmler nelerdir?

1.Love Actually (Aşk Her yerde - 2003)
Birçok aşk hikayesini iç içe geçiren film, farklı yerlerde yaşayan farklı kişilerin aşklarını konu alıyor. Hikayeleri birbirine bağlı bir grup insan var. Hugh Grant İngiltere başbakanı rolünde. Noel temaları barındıran bu film sadece kadınlar için değil. Aşkın her halini gözler önüne seren filmi sevgilinizle el ele izleyebilirsiniz.

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Sevgiliniz ile izleyebileceğiniz romantik filmler nelerdir?
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