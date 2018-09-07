Haberler Kadın Haberleri Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz...

Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz... Sarımsağın faydalarını elbetteki saymakla bitiremeyiz. Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur. Sarımsağı özellikle ızgarada pişirip yediğinde etkilerini çok daha çabuk görmeniz mümkün.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:32