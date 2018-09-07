Her gün 6 diş sarımsağı pişirip yerseniz...

Sarımsağın faydalarını elbetteki saymakla bitiremeyiz. Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur. Sarımsağı özellikle ızgarada pişirip yediğinde etkilerini çok daha çabuk görmeniz mümkün.
Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:21Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:32
6 ADET IZGARADA PİŞMİŞ SARIMSAK....
Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor. İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar: