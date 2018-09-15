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Anne babalar dikkat! Hastalık bu belirtilerle geliyor...

Türkiye’de 20 bin diyabetli çocuk var. Bu rakamlara yolda yaklaşık 1700 “yeni tanı diyabetli” çocuk ekleniyor. her yıl yaklaşık yüzde 3 artarken, okul öncesi çocuklarda bu oranın yüzde 5 olduğu belirtiliyor. Bu belirtiler Tip 1 diyabet işareti olabilir...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 17:09
Anne babalar dikkat! Hastalık bu belirtilerle geliyor...

Kötü haber şu; Son yıllarda li çocukların sayısında dikkat çekici artış var. İyi haber ise günümüzde diyabeti önlemek mümkün olmasa da yenilikçi tedaviler ile hastaların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri sağlanabiliyor. Bu konuda ebeveyn ve öğretmenlerin çocukları çok dikkatli takip etmeleri gerekiyor. Bunun en önemli nedeni, erken teşhis halinde tedaviye, "diyabetik koma" adı verilen hayati tehlike meydana gelmeden başlanma şansı olması

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre özellikle tedavi sürecinde çok sıkı takip gerektiren Tip 1 diyabet için; aile, okul ve diyabet ekibinin sürekli iş birliği içinde olması şart. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu, "Günümüz şartlarında diyabeti önleyemeyiz ancak iyi bir takiple çocuklarımızın sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerinin mümkün olduğunu unutmamalıyız" diyor. Diyabet, yeni doğan dönemi dahil her yaşta ortaya çıkabiliyor. Yeni doğan döneminde ortaya çıkan diyabet 'neonatal diyabet' olarak adlandırılırken, bunun Tip1 diyabetten farkının genetik faktörlerle ilişkisi olduğuna dikkat çekiliyor. Tip 1 diyabet ise genellikle belli bir yaştan sonra ortaya çıkıyor ve sıklıkla ilkokul ve kreş dönemindeki çocukları etkiliyor.

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Anne babalar dikkat! Hastalık bu belirtilerle geliyor...
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