Anne babalar dikkat! Hastalık bu belirtilerle geliyor...

Kötü haber şu; Son yıllarda Tip 1 diyabetli çocukların sayısında dikkat çekici artış var. İyi haber ise günümüzde diyabeti önlemek mümkün olmasa da yenilikçi tedaviler ile hastaların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri sağlanabiliyor. Bu konuda ebeveyn ve öğretmenlerin çocukları çok dikkatli takip etmeleri gerekiyor. Bunun en önemli nedeni, erken teşhis halinde tedaviye, "diyabetik koma" adı verilen hayati tehlike meydana gelmeden başlanma şansı olması

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre özellikle tedavi sürecinde çok sıkı takip gerektiren Tip 1 diyabet için; aile, okul ve diyabet ekibinin sürekli iş birliği içinde olması şart. Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu, "Günümüz şartlarında diyabeti önleyemeyiz ancak iyi bir takiple çocuklarımızın sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerinin mümkün olduğunu unutmamalıyız" diyor. Diyabet, yeni doğan dönemi dahil her yaşta ortaya çıkabiliyor. Yeni doğan döneminde ortaya çıkan diyabet 'neonatal diyabet' olarak adlandırılırken, bunun Tip1 diyabetten farkının genetik faktörlerle ilişkisi olduğuna dikkat çekiliyor. Tip 1 diyabet ise genellikle belli bir yaştan sonra ortaya çıkıyor ve sıklıkla ilkokul ve kreş dönemindeki çocukları etkiliyor.