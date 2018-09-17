Kırışıklıkları yok eden mucizevi maske

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri tahta kaşık kullanarak cam kase içerisinde iyice karıştırın. Parmaklarınızın ucu ile yavaş yavaş masaj yapa yapa yüzünüze iyice sürün. Kağıt havlu ya da nemli bir bezi yüzünü kapatın. 20 dakika bekledikten sonra bezi çıkartın.

HAFTADA KAÇ KEZ UYGULANMALI?

Yüzünüzü buz gibi su ile yıkayın. Bu tarif ile derin kırışıklıkların azaldığını ilk denemede fark edeceksiniz. Ancak kesin sonuç için düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca karbonat sayesinde cilt lekesi, sivilce, siyah nokta gibi sorunlar da kalmıyor. Haftada iki kez düzenli olarak yapabilirsiniz.