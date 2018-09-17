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yok eden mucizevi

in faydaları saymakla bitmiyor ancak bu faydasını daha önce duymamış olabilirsiniz. Sindirim sistemini düzene sokmasıyla ünlü kefir, aslında cilt için oldukça faydalı, yok eden bir mucize. Cilt lekeleri, kırışıklık gibi dertlerden muzdaripseniz işte sizi bu dertlerden kurtaracak kefir si...

Giriş Tarihi: 17.9.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 12:17
Kırışıklıkları yok eden mucizevi maske

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri tahta kaşık kullanarak cam kase içerisinde iyice karıştırın. Parmaklarınızın ucu ile yavaş yavaş masaj yapa yapa yüzünüze iyice sürün. Kağıt havlu ya da nemli bir bezi yüzünü kapatın. 20 dakika bekledikten sonra bezi çıkartın.

HAFTADA KAÇ KEZ UYGULANMALI?

Yüzünüzü buz gibi su ile yıkayın. Bu tarif ile derin n azaldığını ilk denemede fark edeceksiniz. Ancak kesin sonuç için düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca karbonat sayesinde cilt lekesi, sivilce, siyah nokta gibi sorunlar da kalmıyor. Haftada iki kez düzenli olarak yapabilirsiniz.

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Kırışıklıkları yok eden mucizevi maske
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