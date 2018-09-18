Haberler Kadın Haberleri 5 adımda yaz kilolarından kurtulma rehberi!

5 adımda yaz kilolarından kurtulma rehberi! Fazla kilolarınıza bir de yaz aylarında açık büfe, toplantılar, atıştırmalıklar derken yenileri mi eklendi? Şimdi onlardan nasıl kurtulacağınızı düşünüyor, ne giyseniz yakıştıramıyor, kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Aman dikkat! Şok diyetler uygulayarak sağlığınızı riske atmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman “Normal bir metabolizma haftada en fazla 1 kilo yağdan veriyor. Daha fazlası vücuttaki su ve kas kitlesinden kaybediliyor” uyarısında bulunuyor. Ayrıca kısıtlı diyetlerin sonunun hep hüsran olduğunu, çünkü bu diyetlerle kaybedilen su kitlesinin diyet sonlandığında hızla geri geldiğini belirten Nur Ecem Baydı Ozman, kilo yağdan kaybedildiğinde ise fazla kiloların geri gelme riskinin çok azaldığını söylüyor.