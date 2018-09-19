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Diş ağrısına iyi geliyor sanıyorduk meğer...

Diş Hekimi Zafer Kazak, halk arasında uygulanan gibi yöntemlerin diş ve çevresinde ki dokulara zarar verdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 16:20
Diş ağrısına iyi geliyor sanıyorduk meğer...

HALK ARASINDA UYGULANAN KARANFİL...

Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemelidir. Halk arasında uygulanan , sarımsak, alkol, aspirin gibi yöntemler işe yaramamakta hatta diş ve çevresindeki dokulara zarar verdiği için tavsiye edilmemektedir. Bazı durumlarda ise diş eti hastalıkları nedeniyle ya da travma nedeniyle dişler canlılıklarını kaybedebilir. Böyle durumlarda dişlerin enfeksiyon odağı olmadan ağız içerisinde kullanılabilmeleri için kanal tedavisi yapılması gerekebilir" dedi.

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Diş ağrısına iyi geliyor sanıyorduk meğer...
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